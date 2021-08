Wenn Wolf wieder zubeißt, darf geschossen werden

Trotz heftiger und lautstarker Proteste von Tier- und Naturschützern dürfte der Abschuss von Wölfen im Salzburger Pinzgau bereits in wenigen Tagen rechtlich erlaubt sein. Die entsprechende Verordnung des Landes tritt in Kürze in Kraft - und dennoch bekommt das europaweit streng geschützte Raubtier eine weitere Galgenfrist.