Schulzentrum Lienz-Nord: Baustart Sommer 2022

Im Gebäude versucht Architekt Stefan Thalmann, so viel Holz wie möglich zu verwenden. Der Bereich vor dem Schulgebäude wird zur Begegnungszone. 20 Parkplätze für die Pädagogen gibt es hinter der Fahrradgarage. Auch eine Fotovoltaik-Anlage soll installiert werden. Entsprechende Pläne liegen bereits im Umweltausschuss. Baubeginn des rund 17,8 Millionen Euro teuren Projektes sollen die Sommerferien 2022 sein. Zwei Jahre rechnet man mit dem Umbau. Während dieser Zeit ist es angedacht, Klassen in Container auszulagern. Das ist aber noch in Schwebe. M. O.