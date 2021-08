Dieses Produkt brauchen alle Haustierbesitzer

Haustierbesitzer wissen: Die Hinterlassenschaften von Hunden müssen in Sackerl gegeben und im Mistkübel entsorgt werden. In Wien drohen sonst 36 Euro Strafe. Um es Haustierbesitzern zu erleichtern, wurden in Wien daher in den vergangenen Jahren über 3.600 Hundekotsackerlspender im öffentlichen Raum aufgestellt. Die meisten Wienerinnen und Wiener, die einen Hund besitzen, nehmen dieses Angebot dankend an. Wenn Sie trotzdem lieber selbst das „Gackerl-Sackerl“ mitnehmen, empfehlen wir Ihnen diese Produkte mit einem praktischen Spender: Damit haben Sie die Sackerl immer und überall dabei!