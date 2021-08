Giftig oder nicht? Verein für Pilzkunde klärt auf

Wanderungen, Ausstellung im September

Der Tiroler Pilzverein bietet im August und September zudem Pilzwanderungen mit Fachleuten an und heuer wieder eine große Ausstellung (11./12. September), diesmal in der Wildschönau. Ein faszinierendes Erlebnis auch für Laien. Denn die Vereinsmitglieder tragen zu diesem Anlass eine Vielfalt an Pilzen zusammen, die kaum jemand in den Tiroler Wäldern vermutet. Hunderte Sorten – und jede mit besonderen Eigenschaften.