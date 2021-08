Mehrere tausend Euro Beute bei Einbruch in Hotel

Die Gauner drangen zwischen Mitternacht und 7 Uhr in der Früh über ein Fenster in das Büro des Hotels ein und stahlen aus einer Handkassa und einer Kellnergeldtasche einen Bargeldbetrag in Höhe eines oberen vierstelligen Eurobetrages. „Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der PI Elbigenalp in Verbindung zu setzen“, heißt es seitens der Polizei. Die Telefonnummer lautet 059133/7152.