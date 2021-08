„Noch einen Lockdown darf es nicht geben!“

Sehen Sie einen Imageschaden nach den ganzen Verstrickungen von Tirol in die Corona-Krise?

Nein, zumindest keinen nachhaltig wirkenden. Tirol hat vor der Krise Maßstäbe gesetzt und wird dies auch in Zukunft tun, wenn es um verträglichen Tourismus geht, der letztlich auch den Bewohnern zugute kommt. Wir sind ein Wirtschaftsraum, der familiär strukturiert ist. Als Familie – egal ob im Tourismus oder in der Industrie – denkt man in Generationen und nicht in Quartalsergebnissen. Dieses Asset gilt es bedachtsam zu bewahren und gegebenenfalls zu verteidigen.