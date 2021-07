Partyabend in Vorarlberg endete mit Drogenfahrt

Ein Partyabend am Pfänder oberhalb Bregenz endete für vier deutsche Jugendliche - aus ihrer Sicht - höchst unerfreulich. Auf der Heimfahrt gerieten die jungen Herren in eine Routinekontrolle der Grenzpolizei Lindau, die einige „interessante“ Dinge bei dem Party-Quartett vorfand. Am Ende musste ein Vater die „jungen Helden“ abholen und nach Hause bringen.