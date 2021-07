SPG SCRA / FFC holt weitere ÖFB-Teamspielerin

Julia Kofler: „Es ist zu spüren, dass sich hier in Altach etwas entwickelt. Ich hoffe, dass ich meine Erfahrung und Qualität, die ich in den letzten drei Jahren in der deutschen Bundesliga ergattern konnte, in die Mannschaft einbringen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison losgeht und ganz besonders freue ich mich auf unser erstes Heimspiel in der CASHPOINT Arena.“