Alpla übernimmt Verigreen Packaging in Südafrika

Bei Verigreen Packaging handelt es sich um die Schmierstoff-Sparte von Verigreen. Mike Resnicek, Managing Director Sub-Saharan Africa bei Alpla, sprach von einer Erweiterung, die perfekt in die Alpla-Strategie passe. „Sie ermöglicht uns den Einstieg in ein Marktsegment, in dem wir bisher im südlichen Afrika nicht vertreten waren und erzeugt Synergien für unsere Bestandskunden sowie Möglichkeiten zur weiteren Diversifizierung unseres Portfolios.“