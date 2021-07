Corona: Öffentlicher Aufruf für Lokal in Kitzbühel

Das Land Tirol hat am Mittwoch aufgrund eines Coronafalls einen öffentlichen Aufruf für das Lokal „The Londoner“ in Kitzbühel gestartet. Personen, die sich von Freitag auf Samstag (23. und 24. Juli) von 20.30 bis 4.00 Uhr sowie von Samstag auf Sonntag (24. und 25. Juli) von 19.00 bis 4.00 Uhr in dem Lokal aufgehalten haben, sollen vorsorglich einen PCR-Test durchführen. Zudem sollen sie die kommenden 14 Tage auf ihren Gesundheitszustand achten.