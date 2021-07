Offizielle Deutschkenntnisse für Beihilfe nötig

In dem Rechtsstreit über die Erfordernis zum Nachweis von Deutschkenntnissen als Voraussetzung für die Wohnbeihilfe in OÖ hat das Landesgericht Linz am Mittwoch offenbar ein Urteil gefällt. So sei die Klage eines türkischen Staatsbürgers auf Schadenersatz und Diskriminierung abgewiesen worden, teilte LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ), der für das Wohnressort zuständig ist, mit.