Mädchen (9) durch Knallkörper schwer verletzt

Die Feier war am Abend gegen 21.30 Uhr im Bezirk Simmering in vollem Gange - und sollte ein dramatisches Ende nehmen. Der 30-jährige Rumäne hielt plötzlich einen Knallkörper in Händen und zündete diesen an - in unmittelbarer Nähe zweier Frauen im Alter von 29 und 43 Jahren sowie eines neun Jahre alten Mädchens. Es kam zur Detonation.