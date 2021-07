Kein Einzelfall: Wenn Gas zur tödlichen Falle wird

Ähnlicher Vorfall schon vor fünf Jahren

In Oberneukirchen wird die Erinnerung an die Halbschwestern Vladimira (7) und Erika (11) G. wieder wach. Vor knapp fünf Jahren waren die Kinder mit ihrer Mama – einer Tschechin, die im Mühlviertel lebt – auf Großelternbesuch in Bujanov bei Krumau. Dort erstickten sie, weil die Abgase eines Benzin-Aggregats, das zur Stromversorgung im Haus betrieben wurde, sich in den Zimmern ausgebreitet hatten. Die Mutter, ein vierjähriger Bruder und weitere zwei Erwachsene überlebten das Unglück nur knapp.