Tunesien: Ausgangssperre bis 27. August ausgerufen

USA besorgt

Die US-Regierung äußerte sich indes angesichts der Zuspitzung der politischen Situation in Tunesien „besorgt“. Es gebe Gespräche des Weißen Hauses und des Außenministeriums mit tunesischen Politikern, „um mehr über die Lage zu erfahren, zu Besonnenheit zu mahnen und tunesische Bemühungen zu unterstützen, entlang demokratischer Prinzipien fortzufahren“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag. In den vergangenen 24 Stunden sei in Tunesien viel passiert, sagte Psaki. Sie antwortete dabei nicht direkt auf die Frage, ob die US-Regierung das Vorgehen in Tunesien als „Putsch“ betrachte. Eine solche „rechtliche Feststellung“ müsse vom Außenministerium kommen, erklärte sie. Es gebe noch keine dahin gehende Schlussfolgerung.