Ex-„Bachelor“ versucht es als Onlyfans-Erotikstar

Es gibt auch männliche Großverdiener

Ob Onlyfans auch Millionen auf das Konto von „Bachelor“ Janke spülen wird, muss sich erst zeigen. Grundsätzlich können auf der Plattform aber auch fesche Männer einiges verdienen. Kürzlich machte ein 28-jähriger Handwerker aus den USA Schlagzeilen, der hauptberuflich seine Onlyfans-Gefolgschaft mit pikanten Bildern bei Laune hält. Er hat seinen alten Job am Bau gekündigt und fragt: „Warum sollte ich jeden Tag in der Arbeit mein Leben riskieren, wenn ich daheim dreimal so viel Geld verdienen kann?“