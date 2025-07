So jagte Urlauberfamilie Autoknacker durch Rom

„Auf diesen Tag hätten wir gerne verzichtet!“ – Tag Nummer fünf am Roadtrip über den italienischen Stiefel wurde für Familie Enzlmüller aus Feldkirchen/Donau zum Horror. „Wir waren in Rom nur kurz zum Einkaufen, hatten den Bus in einer Tiefgarage abgestellt. Als wir zurückkamen, war die Scheibe eingedrückt und alles weg, was man tragen konnte“, erzählt Papa Wolfgang am Telefon.