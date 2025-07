Was läuft da zwischen Bayerns Freund und Red Bull?

Freund wisse laut Sky-Reporter Plettenberg bereits vom Red-Bull-Interesse. Offen sei allerdings, ob der 48-Jährige selbst Interesse an einer Rückkehr hätte. Denn aktuell befindet er sich in München in einer heiklen Phase. Die angekündigte Offensiv-Verstärkung lässt weiter auf sich warten, bisher hagelte es für die Bayern vor allem Absagen.