Thorne: Heiße Fotos bringen Ärger mit Sexarbeitern

Seit der Corona-Krise hat sich OnlyFans zum lukrativen Nebengeschäft für so manchen Promi entpuppt. Bestes Beispiel: Bella Thorne, die mit ihrem Account so richtig abcasht. In nur zwei Tagen sahnte die die Disney-Darstellerin zwei Millionen Dollar ab. Wer auf der Nackt-Plattform sexy Bilder der 22-Jährigen sehen möchte, muss nämlich zahlen - 20 Dollar für einen Monat, 51 Dollar für drei und 102 Dollar für sechs Monate.