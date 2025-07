„Das entscheide ich!“ Sinner gewinnt kuriose Wette

Eine Lehre aus dem so knapp verlorenen Finale in Paris sei die Erkenntnis gewesen, in den entscheidenden Momenten etwas mehr riskieren zu müssen. „Man spürte ein bisschen mehr Energie, mehr Fokus, als es darum ging, die Türe für Alcaraz zu schließen“, so Cahill. Sinner erklärte, wie er mit der Niederlage in Paris umgegangen sei, mache ihn am meisten stolz. „Es war nicht einfach, aber ich wurde nie negativ.“ Der Guardian zog jedenfalls den Hut: „Für die meisten Tennisspieler in der Geschichte dieses Sports hätte es Jahre gedauert, um sich von so einer qualvollen Niederlage wie die von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz im French-Open-Finale zu erholen. In Sinners Fall hat es ihn nur stärker gemacht.“