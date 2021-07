Festspiele: Altenberger und Meissnitzer fallen auf

Vorfreude ist ja die schönste Freude. ABER: Per sofort gilt’s! Salzburgs Festspiele sind eröffnet, heißt, auch abseits der Bretter, die die Welt bedeuten, ist die Mozartstadt nun Bühne. Alexandra Meissnitzer etwa strahlte modisch in einer Blitz-weißen Bluse zum langen Rock mit breitem gebundenen Gürtel und mit schicker Hochsteckfrisur in die Kameras, während Buhlschaft Verena Altenberger sich mit einem T-Shirt zum Rock zeigte, mit dem die Schauspielerin die Öffnung der Grenzen („Open Borders now“) forderte.