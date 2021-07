Clubhouse: 3,8 Mrd. Telefonnummern im Darknet

Dieser schreibt dazu: „Mit dieser Punktzahl waren wir in der Lage, die Größe eines Netzwerks jeder Telefonnummer der Welt zu ermitteln. Wir können daher ein nationales und internationales Ranking jedes Menschen und jeder Organisation durchführen.“ Gesucht wird demnach jetzt nur noch ein „einzelner Käufer, der es ernst meint“. Es sei an der Zeit, „zu schauen, ob das Gesetz Clubhouse sanktionieren wird oder das nur leere Drohungen sind“, so der Anbieter weiter, der damit laut Golem.de die Datenschutzgrundverordnung der EU auf die Probe stellen könnte.