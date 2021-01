Geschlossene Gesellschaft: Hype um App Clubhouse

Idee lockte schnell Investoren an

Entwickelt wurde Clubhouse von der kalifornischen Firma Alpha Exploration, zu deren Gründer-Team der ehemalige Google-Mitarbeiter Rohan Seth und Paul Davison gehören. Sie veröffentlichten im Frühling 2020 eine erste Version der App und lockten damit prompt Investoren an, die 10 Millionen US-Dollar in Alpha Exploration steckten, berichtet die „Zeit“. Bis zum Jahreswechsel verzeichnete man 600.000 Nutzer, unter Finanzexperten wurde die App in ihrer Anfangszeit mit 100 Millionen US-Dollar bewertet. Wie Clubhouse Geld verdienen will, ist allerdings noch nicht bekannt. Denkbar wäre Audio-Werbung, aber auch die Nutzerdaten könnten Geld bringen.