Clubhouse „sammelt unnötige viele Nutzerdaten“

Clubhouse erfasst demnach unter anderem, wo sich Nutzer aufhalten, welches Handy sie nutzen, bei welchem Mobilfunkanbieter sie sind, welche Chat-Räume sie besucht haben, wie lange sie dort waren sowie wann und wie lange sie die App insgesamt verwendet haben. Einige der Daten sendet die Anwendung an eigene Server, andere an Apple und wieder andere an Datenanalyse-Firmen in den USA. Der Anbieter schneidet zudem alle Äußerungen mit und überträgt in vielen Fällen Adressbucheinträge vom Handy der Nutzer auf Firmenserver, wo sie für Marketing- und Werbezwecke verwendet werden können.