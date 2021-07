Reagieren Männer auf Hitze anders als Frauen

In einer Studie der University of Wollongong in Australien stellten Forscher jedoch fest, dass das Geschlecht einen geringeren Einfluss auf die Schweißproduktion hat. Von höhere Bedeutung sei die Körpergröße, so die Wissenschafter. Kleinere Menschen schwitzen weniger als größere, da sie die Körperwärme über die Haut abgeben. Sie besitzen mehr Oberfläche pro Kilogramm Masse, wodurch es für sie leichter ist, über eine erhöhte Blutzirkulation abzukühlen. Große hingegen bedienen sich der anderen „Kühltechnik“ und transpirieren - dies gilt sowohl für Männer als auch für Frauen.