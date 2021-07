Corona: Ruf nach einer Impfpflicht wird lauter

Bildungsminister Faßmann gibt sich in der Thematik zurückhaltend, er wolle keine „Lex specialis“ - ein Sonder-Gesetz - nur für eine Berufsgruppe machen. Das gibt es aber bereits: Im Gesundheitsbereich sind Impfnachweise für Personal abseits von Covid üblich, etwa für Masern, Mumps, Röteln, Windpocken oder Hepatitis. In Wien müssen neue Mitarbeiter in Spitälern eine Covid-Impfung haben, in Niederösterreich soll das ab 1. September gelten.