Auto wurde auf Weg zu Hütte Raub der Flammen

Schock für einen Niederländer (52) am Dienstagmittag in Jerzens im Tiroler Bezirk Imst! Während der Fahrt zur Stalderhütte fing sein Auto an zu brennen. Der Mann konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Durch die Flammen wurde das Auto total beschädigt.