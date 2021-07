Glimmbrand in einem Einfamilienhaus in Wängle

Weil sie Rauchentwicklung und einen beißenden Geruch im Haus bemerkt hatten, alarmierten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Wängle am Montag kurz vor Mitternacht die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Wängle und Lechaschau rückten mit insgesamt 37 Mann an und konnten den Glimmbrand schnell unter Kontrolle bringen.