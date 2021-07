Einsatzkräfte nicht nur mit Regen beschäftigt

Vier Fischer gerettet

In Enns mussten die Einsatzkräfte ausrücken, um drei Fischer zu retten. Die beiden Männer (37 und 40 Jahre) sowie eine Frau (38) wurden vom Wasser überrascht und saßen auf der Insel in der Donau fest. In Schärding wurde ebenfalls ein Fischer samt seinem Fahrzeug aus dem Bereich des Pramspitzes gerettet. Er hatte den raschen Anstieg unterschätzt und war eingeschlossen.