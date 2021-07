Hochwasser: Entspannung wohl erst am Nachmittag

Hochwasser in der Stadt Kufstein, Murenabgänge und zahlreiche Straßensperren - die heftigen Regenfälle haben in Tirol zu zahlreichen Einsätzen geführt. In den besonders betroffenen Gebieten im Tiroler Unterland haben die Niederschlagsmengen von 70 bis 120 mm mit Spitzen bis zu 170 mm den Wert eines 30-jährigen Hochwassers übertroffen.