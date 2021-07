Hochwasser: Über 350 Einsätze binnen 12 Stunden

Konkret waren es zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag um 6 Uhr 356 Einsätze, wie die Leitstelle Tirol auf Anfrage der „Krone“ mitteilte. Der Schwerpunkt lag und liegt nach wie vor im Großraum Kufstein und dort insbesondere in der Bezirkshauptstadt, in der es allein mehr als 100 Einsätze in diesem Zeitraum zu verzeichnen gab.