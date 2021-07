Feuerwehr wegen Starkregen im Dauereinsatz

Das Unwetter hat am Samstag in Wien zu Hunderten Einsätzen der Berufsfeuerwehr geführt. Sogar Dienstfreie Feuerwehrkräfte mussten einberufen und zusätzliche Fahrzeugen in den Dienst gestellt werden. Enorme Niederschlagsmengen ließen Gullys übergehen, durch heftige Sturmböen wurden am Abend Bäume entwurzelt. Unterführungen mussten wegen Überflutung gesperrt werden.