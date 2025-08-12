80er-Ikone Nena ist im Anmarsch auf Gut Aiderbichl

Das Gut Aiderbichl rüstet sich für sommerliches Konzert-Doppel! Das Gastspiel der deutschen Kultsängerin Nena ist bereits seit Wochen ausverkauft – Fans eines weiteren Chartstürmers haben mehr Glück.
Die Bühne steht, die Getränke sind eingekühlt, die letzten Vorbereitungen laufen! Der Tier-Gnadenhof Gut Aiderbichl rüstet sich für den Salzburger Konzert-Höhepunkt dieses Sommers. Am Donnerstag kommt die 80er-Ikone Nena nach Henndorf. Sämtliche 3200 aufgelegten Tickets sind bereits seit Wochen vergriffen. „Das Wetter wird traumhaft“, freut sich Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber.
Doch damit nicht genug: Tags darauf tritt der deutsch-spanische Chartstürmer Alvaro Soler am Freigelände des Gnadenhofs auf. Hierfür sind noch einige Restkarten erhältlich. An beiden Konzertabenden können die Besucher im Billa-Supermarkt in Henndorf parken. Von dort fahren laufend Shuttlebusse zum Gnadenhof. „Das hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt, es sind ja bereits die Konzerte Nummer sechs und sieben bei uns“, sagt Ehrengruber stolz.
Die tierischen Bewohner werden von den Auftritten von Nena und Alvaro Soler nichts mitbekommen. Die Pferde und Rinder von Aiderbichl sind so wie an allen anderen Abenden auf den entfernten Sommer-Weiden. Die Hunde kommen derweil auf den Außenhöfen unter. Denn: „Konzerte hin, Konzerte her. Das Tierwohl steht bei uns selbstredend immer an allererster Stelle“, sagt Ehrengruber.
