80er-Ikone Nena ist im Anmarsch auf Gut Aiderbichl

Doch damit nicht genug: Tags darauf tritt der deutsch-spanische Chartstürmer Alvaro Soler am Freigelände des Gnadenhofs auf. Hierfür sind noch einige Restkarten erhältlich. An beiden Konzertabenden können die Besucher im Billa-Supermarkt in Henndorf parken. Von dort fahren laufend Shuttlebusse zum Gnadenhof. „Das hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt, es sind ja bereits die Konzerte Nummer sechs und sieben bei uns“, sagt Ehrengruber stolz.