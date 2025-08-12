Vorteilswelt
Konzert am Gnadenhof

80er-Ikone Nena ist im Anmarsch auf Gut Aiderbichl

Salzburg
12.08.2025 07:00
Sängerin Nena tritt am Gut Aiderbichl auf
Sängerin Nena tritt am Gut Aiderbichl auf(Bild: Berger Hubert)

Das Gut Aiderbichl rüstet sich für sommerliches Konzert-Doppel! Das Gastspiel der deutschen Kultsängerin Nena ist bereits seit Wochen ausverkauft – Fans eines weiteren Chartstürmers haben mehr Glück. 

Die Bühne steht, die Getränke sind eingekühlt, die letzten Vorbereitungen laufen! Der Tier-Gnadenhof Gut Aiderbichl rüstet sich für den Salzburger Konzert-Höhepunkt dieses Sommers. Am Donnerstag kommt die 80er-Ikone Nena nach Henndorf. Sämtliche 3200 aufgelegten Tickets sind bereits seit Wochen vergriffen. „Das Wetter wird traumhaft“, freut sich Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber.

Die tierischen Bewohner von Aiderbichl werden von den Konzerten nichts mitkriegen.
Die tierischen Bewohner von Aiderbichl werden von den Konzerten nichts mitkriegen.(Bild: Tröster Andreas)

Doch damit nicht genug: Tags darauf tritt der deutsch-spanische Chartstürmer Alvaro Soler am Freigelände des Gnadenhofs auf. Hierfür sind noch einige Restkarten erhältlich. An beiden Konzertabenden können die Besucher im Billa-Supermarkt in Henndorf parken. Von dort fahren laufend Shuttlebusse zum Gnadenhof. „Das hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt, es sind ja bereits die Konzerte Nummer sechs und sieben bei uns“, sagt Ehrengruber stolz.

Lesen Sie auch:
Johanna übt sich schon jetzt als Tierpflegerin.
Areal eröffnet
Gnadenhof Gut Aiderbichl legte neues Eselland an
06.07.2025
Neustart am Gnadenhof
Dromedare und Lamas dürfen heim auf Gut Aiderbichl
27.05.2025
Statt auf Handymast
Störche bekommen Nistplatz auf Gut Aiderbichl
18.04.2025
Gnadenhof
Gut Aiderbichl hat im Vorjahr 1661 Tiere gerettet
12.02.2025

Die tierischen Bewohner werden von den Auftritten von Nena und Alvaro Soler nichts mitbekommen. Die Pferde und Rinder von Aiderbichl sind so wie an allen anderen Abenden auf den entfernten Sommer-Weiden. Die Hunde kommen derweil auf den Außenhöfen unter. Denn: „Konzerte hin, Konzerte her. Das Tierwohl steht bei uns selbstredend immer an allererster Stelle“, sagt Ehrengruber.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

