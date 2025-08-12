Für ein Radfahrverbot fehlt noch das Gutachten

Verordnung fürs Verbot soll bald kommen

„Es dauert leider länger, als uns lieb ist“, heißt es aus dem Büro von Verkehrsreferent Schnöll. Es sei bereits alles in die Wege geleitet, das angekündigte Fahrverbot könne möglichst bald erlassen werden. „Wir rechnen in den nächsten Tagen mit der Fertigstellung eines beauftragten Gutachtens“, heißt es weiter. Danach werden eine entsprechende Verordnung und das Radfahrverbot auch tatsächlich erlassen.