Westliga-Trainer tritt plötzlich zurück

„Habe ich noch nie erlebt“

Doch ein Gespräch mit der Klubführung verlief jetzt nicht nach Wunsch. „Der Klub möchte sich neu ausrichten und jeden Stein umdrehen. Der Wunsch war, dass ich bleibe, aber das Trainerteam geht. Ich bin ein Prinzipien-Mensch. Alleine schaffe ich solche Veränderungen nicht. Deshalb sind wir geschlossen zurückgetreten“, erklärte Schnöll gegenüber der „Krone“.