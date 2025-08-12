Auto von Raser im Lungau vorläufig eingezogen
Mit 170 km/h unterwegs
Verkehrspolizisten überwachten am Montag die 100 km/h-Beschränkung auf der Tauernautobahn (A10) bei St. Michael im Lungau. Dabei erwischten die Beamten einen Kosovaren mit mehr als 170 km/h.
Der 26-jährige Kosovare fuhr mit seinem Pkw mit mehr 170 km/h im Tempo-100-Bereich auf der A10. Die Polizisten stellten das Fahrzeug vorläufig sicher, nahmen den Führerschein ab und zeigen den Mann an.
Ein Kroate (35) und ein Österreicher (23) waren mit ihren Fahrzeugen ebenfalls viel zu schnell unterwegs. Beide überschritten die 150 km/h, berichtete die Polizei. Die Beamten nahmen beiden die Führerscheine ab und zeigten die Männer an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.