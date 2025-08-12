Unbekannte brachen in Pinzgauer Schwimmbad ein

FC Brügge gegen Salzburg ab 19.30 Uhr LIVE
Im Pinzgau brachen Unbekannte in ein Schwimmbad ein, plünderten Bargeld und richteten Schaden in unbekannter Höhe an.
In der Nacht auf Dienstag kam es im Pinzgau zu einem Einbruch in ein Schwimmbad. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten das Selbstbedienungsrestaurant.
Dabei entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Außerdem zerstörten die Einbrecher mehrere Gläser sowie ein Tablet im Innenraum des Restaurants. Wie hoch der Gesamtschaden ausfällt, ist derzeit noch unklar.
