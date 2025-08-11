Vorteilswelt
Das Ziel ist klar!

EKZ-Boss Schwarz: „Würden uns lächerlich machen!“

Salzburg
11.08.2025 21:47
Hat den nächsten Titel vor Augen: Eisbären Geschäftsführer Patrick Schwarz.
Hat den nächsten Titel vor Augen: Eisbären Geschäftsführer Patrick Schwarz.(Bild: zVg)

Wie schon ICE-Champ Salzburg am Vormittag startete Montagabend auch Zell am See in die Vorbereitung. Der AHL-Meister lud im Anschluss noch zu einer Medienrunde. Das Ziel ist klar: Der Titel soll verteidigt werden. 

Die ganze Liga geht auf Eisbärenjagd! Der Titelträger der Alps Hockey League ist heuer nicht nur erneut der absolute Topfavorit auf die Meisterschaft, sondern auch der mit Abstand große Gejagte. Kein Wunder, kompensierte man am Zeller See hochkarätige Abgänge mit teils Top-Neuverpflichtungen. Eines des gesündesten Budgets der Liga legt die Messlatte zusätzlich auf eine neue Ebene. „Wir würden uns ja lächerlich machen, wenn wir die Playoff-Qualifikation als Ziel ausgeben würden“, lachte EKZ-Boss Patrick Schwarz schon während der ersten Eiseinheit.

Zitat Icon

Wir sind dafür da, um professionelles Eishockey zu bieten. Druck ist außerdem nichts Schlechtes, sondern ein Privileg

Patrick Schwarz, Geschäftsführer Zeller Eisbären

Von Druck wollten die Klubverantwortlichen aber nichts wissen. Denn: „Wir sind dafür da, um professionelles Eishockey zu bieten. Druck ist außerdem nichts Schlechtes, sondern ein Privileg“, so Schwarz weiter, der ebenso wie Klub-Ikone Philip Putnik eine hart umkämpfte Saison erwartet. „Ich glaube, dass sich alle Teams gut verstärkt haben. Da müssen wir schon mit Gegenwind rechnen“, warnte der 32-jährige Einheimische.

ICE-Klub erster Härtetest für Zeller Eisbären
Um den Erfolg in der Bergstadt zu wiederholen, setzen die Pinzgauer neben einem stabilen Grundgerüst erneut auf ihre Fans. Gut 2.200 Fans pilgerten in der abgelaufenen Spielzeit in die Eishalle. Die Meistereuphorie soll somit positiv umgemünzt werden. „Für uns ist das natürlich immer geil, wenn viele Fans in der Halle sind und uns mit guter Stimmung pushen“, fügte Putnik hinzu. Nach einer anstrengenden Trainingswoche wartet schon kommendes Wochenende das erste große Saisonhighlight. Dann gastiert mit ICE-Klub Villach ein echter Gradmesser am Fuße des Schmittens.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
