EKZ-Boss Schwarz: „Würden uns lächerlich machen!“

ICE-Klub erster Härtetest für Zeller Eisbären

Um den Erfolg in der Bergstadt zu wiederholen, setzen die Pinzgauer neben einem stabilen Grundgerüst erneut auf ihre Fans. Gut 2.200 Fans pilgerten in der abgelaufenen Spielzeit in die Eishalle. Die Meistereuphorie soll somit positiv umgemünzt werden. „Für uns ist das natürlich immer geil, wenn viele Fans in der Halle sind und uns mit guter Stimmung pushen“, fügte Putnik hinzu. Nach einer anstrengenden Trainingswoche wartet schon kommendes Wochenende das erste große Saisonhighlight. Dann gastiert mit ICE-Klub Villach ein echter Gradmesser am Fuße des Schmittens.