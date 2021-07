Unwetterfront: Zivilschutzalarm in Hallein

Die Einsatzkräfte kamen aufgrund der enormen Regenmassen teilweise nur sehr schwer voran. Auf der B159 in Kaltenhausen (Tennengau) ist aufgrund der schweren Regenfälle eine Stützmauer eingebrochen.„Tennengauer und Flachgauer Gemeinden standen teilweise komplett unter Wasser“, berichtet Stefan Grall vom Landesfeuerwehrverband. Auch Eugendorf traf die Unwetterfront schwer. In der Reitbergsiedlung stand den Bewohnern das Wasser bis zu den Knien. Ähnlich in der Landeshauptstadt: 45 Mann der Berufsfeuerwehr mussten binnen weniger Stunden zu mehr als 60 Einsätzen ausrücken. „Wir haben die Hochwassersperren an der Salzach aufgebaut, weil die Warngrenze überschritten wurde“, so Stefan Krakowitzer von der Berufsfeuerwehr.