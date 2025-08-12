Wasserretter holen verlorenes Kanu aus der Saalach
Nach Missgeschick
Drei Paddlern kam ihr Kanu am Montag in der Saalach bei St. Martin bei Lofer abhanden. Sie verständigten die Wasserrettung Salzburg.
Die drei Sportler wollten ihr Alu-Kanu mittels Seil über eine schwierige Stelle manövrieren, da entglitt ihnen das Sportgerät. Das Kanu trieb ab und war für die Paddler nicht mehr erreichbar.
Die Salzburger Wasserrettung, von den Sportlern alarmiert, rückte mit sechs Mann und zwei Autos an. Die Retter bargen das Alu-Kanu binnen rund einer Stunde aus der Saalach und übergaben es wieder an die Paddler.
