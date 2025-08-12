Zum Jubiläum gibt‘s eine eigens komponierte Polka

Ein rundes Jubiläum will gefeiert werden! Das gilt auch für den Salzburger Bauernherbst. Zum 30er schenkte sich die Veranstaltungsreihe eine eigens komponierte Polka. am 23. August wird das Festival unter dem heurigen Motto „G‘sungen und G‘spielt“ in Dorfgastein eröffnet.
„Die Polka ,Auf zum Bauernherbst‘ spiegelt in frischer, lebensfroher Manier die fröhliche Stimmung des Salzburger Bauernherbstes wider“, erzählt Komponist Christian Hemetsberger über seine Auftragskomposition. Ab dem 23. August wird sie dann offiziell im Rahmen der Veranstaltungsreihe erklingen.
Das heurige Motto „G‘sungen und G‘spielt“ stellt die Musik als gesellschaftlich verbindendes Element in den Vordergrund der Festreihe. Diese wird heuer in 76 teilnehmenden Orten stattfinden. Rund 14.000 Mitwirkende tragen heuer ihren Teil dazu bei. Unter anderem lokale Bauern, Handwerker, Vereine und andere örtliche Gruppierungen.
