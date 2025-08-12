Salzburger Erfolgstrainerin: „War nicht geplant“

Großer Umbruch

Seit Mai darf sie sich österreichische Doublesiegerin mit St. Pölten nennen. Bei der am Freitag startenden Bundesliga-Saison ist das wieder das Ziel. Mit 16 Abgängen (darunter die Stroblerin Sophie Hillebrand, die zum HSV gewechselt ist) und 14 Zugängen war der Umbruch sehr groß. „Natürlich ist jetzt die größte Herausforderung, diesen Umbruch zu managen und gut in die neue Saison zu starten, das Team neu zu finden“, weiß Alzner um die Herausforderungen.