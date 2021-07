Gebürtiger Innviertler als „Heiliger“ der Ärmsten

Auf Karriere als Primar verzichtet

Der Sohn eines Landarztes und einer Baronin, die als Krankenschwester arbeitete, schloss in Rekordzeit sein Studium ab. An den renommierten Unis in Heidelberg, London, Hamburg ließ er sich zum Tropenmediziner ausbilden. „Ich hab’ auch eine Tischlerlehre absolviert und mir als Mietwagenfahrer das Studium mitfinanziert“, erzählt der gebürtige Innviertler stolz, „für die Ärmsten in Afrika hab’ ich auf eine Karriere als Primar verzichtet.“