Tiroler brutal attackiert und mit Flasche verletzt

Brutalo-Attacke in der Nacht auf Samstag in Innsbruck: Ein 37-jähriger Einheimischer wurde von zwei Unbekannten niedergeschlagen und mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt. Das Opfer musste in die Klinik eingeliefert werden. Die Angreifer ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen!