Gipfeltreffen, um neue Wege zu Jobs zu finden

Projekte zur Qualifizierung und Wiedereingliederung sollen Langzeitarbeitslosigkeit abbauen und Fachkräfte für die Wirtschaft bringen. Beispiele dafür haben Schmit, Kocher und Stelzer am Freitag in Oberösterreich besucht, etwa die Coders Bay zum Schnuppern im IT-Bereich oder das Programm Sprungbrett, das individuelle Lösungen für Betriebe bringt. Die Caritas betreibt in diesem Rahmen in Oberösterreich zwei Supermärkte in Zusammenarbeit mit dem Handelskonzern Spar.