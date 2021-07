Wetterwarnung betrifft vor allem das Unterland

Der Innsbrucker Meteorologe Christian Zenkl sah sich die Wettermodelle für die „Tiroler Krone“ genauer an: „Der zeitliche Schwerpunkt der Niederschläge liegt zwischen Samstagmittag und Sonntagabend. Am meisten Regen fällt entlang der Nordalpen, hier sind verbreitet um 40 bis 100 Liter wahrscheinlich. Vom Tiroler Unterland ostwärts sind punktuell auch Summen nahe der 200 Liter möglich.“ Die ZAMG verhängte für einen Streifen, der am Nordrand der Alpen vom Tiroler Unterland bis nach Niederösterreich reicht, die orange Alarmstufe. Das bedeutet: „Achtung, die aktuelle Wettersituation kann zu Beeinträchtigungen des Alltages führen und/oder Schäden verursachen. Verfolgen Sie die aktuellen Wetterprognosen!“ Die Skala ist vierstufig (grün, gelb, orange, rot).