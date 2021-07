Zahlreiche Opfer bei Betrug mit „Pannen-Trick“

Auf der Straße in Szombathely (Steinamanger) hatte „Herr Wolfgang“ Passanten um Geld gebeten, weil er mit dem Auto angeblich eine Panne hatte. Konkret gab der „Pechvogel“ vor, an dem Kühler seines Pkw eine Reparatur vornehmen zu müssen, um weiterfahren zu können. Dafür benötige er drei Ersatzteile um 250 Euro. So viel habe er aber nicht einstecken, und seine Bankomatkarte funktioniere nicht. Viele halfen ihm mit 60 Euro oder mehr aus.