Helfern mit „Pannen-Trick“ Bargeld herausgelockt

Unruhe stiften dürfte der gebürtige Steirer in Szombathely (Steinamanger) bereits seit langem. In Lockdown-Zeiten fällt der umtriebige Gast noch mehr auf als sonst. Immer wieder ist er an denselben Straßenecken und auf denselben Parkplätzen anzutreffen – immer wieder mit derselben Geschichte: „Ich habe eine Autopanne! Können Sie mir bitte helfen?“ Konkret gibt der „Pechvogel“ vor, an dem Kühler seines Pkw eine kleine Reparatur vornehmen zu müssen, um weiterfahren zu können. Dafür benötige er drei Ersatzteile, die 250 Euro kosten würden, er habe aber nur 190 € einstecken, behauptet „Herr Wolfgang“.