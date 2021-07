Senioren helfen Gleichaltrigen beim Zugfahren

Am Donnerstag trafen sich alle Betreuer für eine Fortbildung am Linzer Hauptbahnhof – die „Krone“ durfte dabei sein. „Wir sind eine super Gemeinschaft. Haben eine WhatsApp-Gruppe und treffen uns regelmäßig“, freut sich Weilpoltshammer über den Tag in Linz. „Der Umgang mit Medien wie Internet oder ÖBB App, ÖBB Ticketautomat oder einfach nur der allgemeine Umgang und die Benützung des öffentlichen Verkehrs stehen bei diesen Schulungen im Vordergrund“, so ÖBB Personenverkehr Vorständin Michaela Huber.