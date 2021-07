Größere Anreize für Umstellung auf Bio-Betrieb

Mit einer verbesserten Leistungsabgeltung für angehende Bio-Betriebe in der Phase der Umstellung will das Land Vorarlberg ein Zeichen in Richtung biologische Landwirtschaft setzen. Bio ist ein großes Zukunftsthema und ein Kernelement der Landwirtschaftsstrategie „Landwirt.schafft.Leben“, sagte Landesrat Gantner.