„Die Auslastung liegt bei 30 bis 40 Prozent“

„Krone“: Keine Gäste aus Übersee, kein Kongress-Tourismus – wie schwer trifft das die Region Innsbruck wirklich?

Karin Seiler: In der vergangenen Sommersaison hatten wir nur halb so viele Gäste und Nächtigungen als vor der Krise. Auch heuer rechnen wir mit einem Ergebnis auf diesem Niveau. In der Stadt liegt die Auslastung derzeit im Schnitt bei 30 bis 40 Prozent, aber in den Häusern gibt es große Unterschiede.